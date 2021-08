Il 2022 potrebbe essere l’anno dei due nuovi album di Liam Gallagher. L’ex Oasis lo ha rivelato in un’intervista rilasciata a Dave Berry per Absolute Radio, e non si è certo risparmiato alcuni particolari.

Dopo lo split con gli Oasis e l’esperienza con i Beady Eye, Liam Gallagher ha pubblicato due album da solista. Il primo, As You Were, è uscito nel 2017 mentre il 2019 è stato l’anno di Why Me? Why Not. Nel frattempo Liam ha continuato a sperare in una reunion della sua ex band, ottenendo sempre un secco “no” da parte del fratello Noel.

Il suo ultimo singolo è All You’re Dreaming Of, uscito in occasione del Natale 2020 dopo essersi concesso un esclusivo concerto sulle acque del Tamigi, il 5 dicembre, sotto il nome di Down By The River Thames, in diretta streaming. Dopo Why Me? Why Not, inoltre, Liam ha riaperto le porte degli spettacoli in acustico con l’esibizione per MTV Unplugged dalla quale è stato tratto un disco. Dalle ultime novità dell’ex Oasis è passato un po’ di tempo, e nell’intervista rilasciata a Dave Berry il cantautore britannico ha snocciolato dettagli succosi.

Il 2022 sarà l’anno in cui Liam sarà più libero da concerti e altri impegni, per questo potremo ascoltare qualcosa di nuovo. Lo ha detto lui stesso: i due nuovi album di Liam Gallagher, saranno un ulteriore ticket da staccare per la sua carriera solista. I lavori sono già cominciati e la rockstar ha riferito che la scrittura sta avvenendo in simultanea. Come suoneranno? Ecco i dettagli:

“Uno è un po’ folle, l’altro più simile a qualunque cosa sia normale, più classico. Aspetteremo e vedremo quale dovremmo pubblicare prima. Sono stato impegnato, quindi non vedo l’ora. Finiti questi concerti, il prossimo anno me ne occuperò come si deve”.

Sappiamo che il rocker britannico è capace di tutto, e dopo queste dichiarazioni l’attesa per i due nuovi album di Liam Gallagher, almeno in termini di titolo e data, si è già fatta febbrile e non si esclude che lo stesso Liam, attraverso i suoi canali social, possa dire qualcos’altro.