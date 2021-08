Liam Gallagher omaggia Charlie Watts, il compianto batterista dei Rolling Stones che ha lasciato questo mondo pochi giorni fa. L’ex frontman degli Oasis, il 24 agosto, aveva dedicato al musicista un semplice “Rest In Peace” su Twitter, ma tutti sapevano che avrebbe fatto di più.

Liam Gallagher omaggia Charlie Watts

Liam, da sempre fan dichiarato dei Beatles e dei Rolling Stones, nella serata di ieri 27 agosto era headliner della line up del Leeds Festival di Braham Park. Sul palco, improvvisamente, è stata proiettata l’immagine di Charlie Watts e il cantautore britannico gli ha dedicato una delle sue canzoni più popolari.

Live Forever, questo il brano scelto, è una delle canzoni più iconiche degli Oasis contenuta in Definitely Maybe (1994), album di debutto della band dei fratelli Gallagher. “Probabilmente si sta divertendo molto lassù, da qualche parte”, ha detto al pubblico prima di iniziare a cantare. I tributi a Charlie non si esauriscono: batterista jazz trapiantato nel mondo del rock, ha lasciato un segno indelebile e una vera e propria lezione di timing e gentilezza. Il suo performare era asciutto, dritto e audace come pochi.

I due nuovi album di Liam

L’ex Oasis recentemente ha annunciato che Why Me? Why Not avrà un seguito. Anzi, due. Il cantautore ha infatti parlato di due album di inediti che potranno vedere la luce nel 2022. “Uno è folle, l’altro più classico”, ha riferito Liam Gallagher durante un’intervista per Absolute Radio. Il cantautore ha promesso che una volta esauriti gli impegni dal vivo siederà in studio e lavorerà sul nuovo materiale.

Durante la sua carriera solista, iniziata dopo lo split con gli Oasis e con i Beady Eye, Liam ha pubblicato As You Were (2017) e Why Me? Why Not (2019), oltre alla raccolta MTV Unplugged (2020) e al singolo All You’re Dreaming Of (2020) in occasione del Natale.

Di seguito il video in cui Liam Gallagher omaggia Charlie Watts.