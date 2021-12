E se il finale di This Is Us 6 non segnasse la fine della serie? Per ora la sesta stagione è stata annunciata come l’ultima, ma non è detto che il dramma familiare strappalacrime di NBC non possa tornare in futuro con un seguito, magari nella forma di un film o di un revival, come va tanto di moda oggi.

Parlando del finale di This Is Us 6, il cast della serie si è detto aperto all’idea di un seguito: Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Chris Sullivan e Justin Hartley hanno parlato con E!News dell’ultimo capitolo della serie, che arriverà negli Stati Uniti su NBC il 4 gennaio, e si sono detti propensi all’idea di tornare a lavorare insieme tra qualche anno.

Alla domanda sulla possibilità di un film dopo il finale di This Is Us 6, come accaduto a tanti format di successo da Sex and The City a I Soprano, la maggior parte di loro ha risposto entusiasta. Se Milo Ventimiglia non pensa che il personaggio Jack Pearson possa tornare facilmente (per le note cause che gli spettatori della serie conoscono bene), Mandy Moore ritiene invece che ogni occasione di lavorare ancora con i colleghi e col team artistico e tecnico sia auspicabile.

Stavamo ridendo l’altro giorno con alcuni membri del cast, su tutti questi spettacoli che vengono rivisitati, non sono finiti appena cinque, sei, sette anni fa? Faremo il reboot di “This Is Us” tra sei anni? Sarei pronta a fare qualsiasi cosa che mi riunisse con tutte queste persone.

Ad un seguito dopo il finale di This Is Us 6 sono aperti anche Brown e Sullivan, che si dicono “sempre a bordo per la famiglia ‘This Is Us’“. Per l’interprete di Toby Damon sarebbe “una grande idea. Dovremmo iniziare a lanciare l’hashtag“, mentre Brown gli fa eco citando Sex and The City ed Entourage: “Se possono farlo loro, perché non noi?“. Ad ogni modo non c’è un progetto simile all’orizzonte, almeno per ora: tutti gli sforzi per il momento sono concentrati sul dare alla serie un degno finale con la sesta stagione, che si aprirà con il 41esimo compleanno dei gemelli Pearson. Intanto in Italia è in produzione un remake dell’acclamata serie, dal titolo Noi, attesa prossimamente su Rai1.

