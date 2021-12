WhatsApp ha introdotto una novità molto interessante per chi si ritrova con un account business. Stando infatti all’ultimo aggiornamento che riguarda proprio la versione business su Android, è stata inserita una nuova funzionalità che riguarda nello specifico le scorciatoie disponibili in chat. Questa novità introdotta in modo particolare per WhatsApp Business riguarda principalmente una nuova scorciatoia per accedere alle risposte rapide.

Un aggiornamento per migliorare le risposte di WhatsApp coi clienti business

Altra novità, dunque, rispetto a quanto riportato durante il fine settimana. Questa nuova scorciatoia sarà inserita all’interno del menù accessibile aggiungendo il carattere “/” nella chat di WhatsApp Business. Si tratta di una funzionalità molto utile per coloro che devono rispondere a multiple domande simili da potenziali clienti. Spesso infatti chi possiede un account business deve fare i conti con tante domande tutte molto uguali e, con queste risposte rapide, senza dubbio sarà facilitato il compito nel rispondere.

Per ora questa novità è stata notata da alcuni utenti iscritti al programma beta di WhatsApp secondo WABetaInfo, ovviamente riguardante il settore business, sia per Android, ma anche per iOS. Ciò che al momento resta ancora poco chiaro è se WhatsApp, in futuro, proverà a sostituire la vecchia scorciatoia alle risposte rapide con questa appena introdotta nel servizio beta dell’account business dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Sempre più persone si stanno affidando agli account business di WhatsApp, un modo alquanto rapido e semplice per comunicare in maniera diretta con i propri clienti ed evitare di lasciare qualcosa in sospeso.

Con tale scorciatoia in arrivo, la comunicazione diventerà senza dubbio ancora più veloce e soprattutto il proprietario dell’account business non dovrà perdere troppo tempo nelle risposte. Trattandosi di una novità avvistata al momento nella sezione beta, si pensa che a breve possa arrivare anche per tutti gli altri utenti che non sono iscritti al programma, quindi poter usufruire su larga scala di questo interessante aggiornamento. WhatsApp vuole migliorarsi costantemente e soprattutto facilitare la comunicazione tra i vari utenti, attendiamo altre novità di rilievo.