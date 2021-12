Non è per nulla azzardato parlare di censura degli amministratori in arrivo con la nuova funzionalità per i gruppi WhatsApp. Gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova feature in grado di conferire proprio ai gestori delle chat collettive dei comandi esclusivi nella cancellazione di quanto ritenuto inopportuno, inappropriato, magari pericoloso perché in grado di scaldare gli animi di tutti gli iscritti al gruppo appunto. Proprio grazie all’aggiornamento beta Android siglato come 2.22.1.7 apprendiamo di quanto è dietro l’angolo per il servizio di messaggistica.

Finora, nelle chat singole come quelle di gruppo, l’eliminazione di un messaggi è stata possibile solo per mano di chi ha condiviso il proprio contenuto. Stanno invece per cambiare le cose, come sottolinea anche l’informatore WABetaInfo. Quest’ultimo ha condiviso la schermata presente ad inizio articolo dalla quale si intuisce molto della futura funzione esclusiva, in particolare dei gestori dei gruppi. I messaggi eliminati dall’alto saranno etichettati come cancellati proprio dall’amministratore per tutti. In ogni caso sarà possibile visionare il nome del membro della chat collettiva che si è visto censurare il contenuto.

La censura dei messaggi dei gruppi WhatsApp da parte dell’amministratore potrebbe di certo essere considerata una funzione utile in molteplici casi. Non raramente nelle chat con un numero di membri più o meno cospicuo si scatenato polemiche e litigi di qualsiasi tipo, a seguito di qualche contenuto provocatorio o inappropriato. I maggiori poteri che verranno forniti all’amministratore potrebbero limitare tanti malintesi, anche se non è chiaro ancora se questa funzionalità sarà limitata nel tempo, esattamente come avviene per i singoli utenti (magari entro poche ore, un solo giorno o una settimana).

Trattandosi di novità apparsa nella beta Android, non sappiamo quando l’implementazione della novità per i gruppi WhatsApp sarà effettiva per tutti. Di certo si dovrà aspettare il 2022 per approfittare del cambiamento che potrebbe tornare utile a tutti gli amministratori prima o poi.

