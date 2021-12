Arrivano finalmente le prime indicazioni per quanto concerne l’aggiornamento con One UI 4.1, al punto che da oggi 20 dicembre possiamo avere una volta per tutte alcune certezze per top di gamma come il Samsung Galaxy S21 ed il Note 20. Con il primo device, di recente, ci siamo soffermati sui costanti miglioramenti assicurati a One UI 4.0, tramite il rilascio di patch che sicuramente stanno migliorando l’esperienza di utilizzo per il pubblico, ma a quanto pare è già arrivato il momento di guardare avanti, secondo quanto trapelato questo lunedì.

La situazione sull’aggiornamento One UI 4.1 per Samsung Galaxy S21 e Note 20

Come sta evolvendo la situazione a proposito dell’aggiornamento One UI 4.1 coi vari Samsung Galaxy S21 e Note 20? Il punto della situazione ci arriva direttamente da SamMobile, che a tal proposito ha citato le parole pronunciate da un moderatore del forum Samsung Members. A suo dire, infatti la serie Galaxy S22 verrà lanciata sul mercato con l’aggiornamento One UI 4.1 preimpostato su Android 12. Inoltre, la versione più recente di One UI potrebbe essere rilasciata su modelli meno recenti prima del previsto.

Per farvela breve, le sue dichiarazioni sono utili per comprendere che i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra possano ricevere il medesimo pacchetto software a febbraio 2022. Attenzione, però, perché nonostante Samsung non l’abbia ancora confermato, l’aggiornamento One UI 4.1 potrebbe essere disponibile anche altri dispositivi di fascia alta, tra i quali abbiamo anche i vari Galaxy Z Flip 3 , Galaxy Z Fold 3, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

In questo particolare contesto, l’appuntamento con l’aggiornamento One UI 4.1 potrebbe essere fissato poche settimane dopo. Insomma, qui la scadenza con ogni probabilità verrà fissata a marzo. Non c’è il solo Samsung Galaxy S21, dunque, nella mente dello staff come avrete notato stamane.