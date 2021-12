Arrivano ancora una volta segnali significativi ed interessanti, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21. Il device top di gamma del produttore coreano, infatti, sta ricevendo proprio in questione il terzo aggiornamento stabile ed ufficiale basato su Android 12, con l’auspicio che possa risolvere alcuni problemi portati alla vostra attenzione nei giorni scorsi tramite altro articolo. In attesa di riscontri sotto questo punto di vista, bisogna riepilogare le informazioni che risultano disponibili finora.

Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy S21 e sul terzo aggiornamento basato su Android 12

Riscontri a tal proposito, come sempre, ci arrivano direttamente da SamMobile, con cui possiamo fare effettivamente il punto della situazione per il noto device. Il dato curioso ed oggettivo consiste nel fatto che in meno di un mese Samsung abbia rilasciato la bellezza di tre aggiornamenti per il Samsung Galaxy S21 basati sull’ultima versione di Android e One UI. A detta della fonte, l’ultimo in ordine di tempo sarebbe già in fase di rilascio in alcuni Paesi europei al momento della nostra pubblicazione, con una chiara versione del firmware. Stiamo parlando della patch G99xBXXS3BUL1.

Non è lecito aspettarsi rivoluzioni per i Samsung Galaxy S21 che riceveranno a breve l’aggiornamento di dicembre, ma allo stesso tempo è altrettanto giusto evidenziare che l’elenco dei problemi di Android 12 per la gamma in questione non sia neanche lontanamente paragonabile a quella che abbiamo registrato a proposito dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Non è un caso che il firmware stabile One UI 4.0 per gli ultimi dispositivi pieghevoli di Samsung risulti così scadente, che il produttore stesso pare lo stia bloccando per alcuni dispositivi.

Staremo a vedere quali saranno i riscontri da parte del pubblico italiano, ma al momento la situazione appare molto chiara per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21 che riceve aggiornamenti costanti.