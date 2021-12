Tra le new entry di The Witcher 2, al debutto oggi, 17 dicembre, su Netflix, c’è Francesca Findabair, interpretata da Mecia Simson.

Il personaggio è destinato a svolgere un ruolo importante nella serie man mano che la storia va avanti, sia come maga che nella trama politica. Francesca è considerata la donna più bella del mondo: nei libri ha lunghi capelli dorati e occhi azzurri da elfo che sono imperscrutabili e duri come il vetro. Nei libri, avrebbe combattuto a fianco della Confraternita degli stregoni nella battaglia di Sodden, e si sarebbe unita a loro come membro a tempo pieno in seguito.

L’altra new entry di The Witcher 2 da tenere d’occhio è Nivellen, interpretato da Kristofer Hivju. La sua storia si intreccia con quella di Geralt Di Rivia in una vecchia villa; Nivellen è ha un aspetto bestiale a causa di una maledizione che ha cercato di spezzare per anni. Nella versione televisiva, la sua storia presenterà alcune modifiche.

Nella seconda stagione, le storie si scontrano e si mette a fuoco un quadro più ampio: Geralt e Ciri (Freya Allan), la principessa di Cintra, sono fuori da Kaer Morhen per allenarsi, Yennefer (Anya Chalotra) è in fuga; l’equilibrio di potere del continente continua a cambiare mentre le forze nilfgaardiane ed elfiche insorgono.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha anticipato a Polygon:

“Gli spettatori noteranno che ci concentriamo molto sulla trama elfica, questo perché nella terza stagione introdurremo gli Scoia’tael, un esercito di elfi che combatte per conto di Nilfgaard. È una trama piuttosto dura e oscura. Quindi voglio assicurarmi che abbiamo capito la loro parte nella battaglia. Da dove vengono? Per cosa stanno combattendo?”

La terza stagione di The Witcher è già stata confermata e le riprese inizieranno probabilmente il prossimo anno. Nel frattempo i fan potranno ingannare l’attesa con lo spin-off Blood Origin.