Con la seconda stagione non ancora disponibile, Netflix accelera i tempi su The Witcher 3. In particolare, sembra che il team dietro lo show abbia l’obiettivo di avviare la produzione nei primi mesi del 2022.

Secondo un report recentemente scoperto da Redanian Intelligence, la terza stagione della serie fantasy è pronta ad entrare nella fase di produzione a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Ciò significa che le riprese potrebbero iniziare in qualsiasi momento tra gennaio o marzo 2022, secondo gli standard di Netflix. Ancora una volta, vale la pena sottolineare che questa è solo una stima approssimata, poiché i programmi di produzione possono cambiare da un momento all’altro. Ciò è particolarmente vero dato lo stato attuale con la pandemia in corso.

Tenendo questo a mente, è difficile sapere quando The Witcher 3 debutterà su Netflix. Con ogni probabilità, un arrivo ad un certo punto nel 2023 sembra essere abbastanza probabile. Tipicamente per una serie televisiva di questo tipo, le riprese durano circa mesi prima che inizi la fase di post-produzione. La seconda stagione ha subito diversi ritardi a causa del Covid. Quest’anno, ben quattro casi sono stati riportati sul set.

Fortunatamente, la seconda stagione di The Witcher non è troppo lontana e arriverà tra poco meno di due mesi: l’appuntamento è su Netflix il 17 dicembre.

Non solo è in arrivo la seconda stagione della serie, ma avremo anche il nuovo film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf ad agosto. Inoltre è in via di sviluppo The Witcher: Blood Origin , prequel live-action delle avventure di Gerlat di Riva, il cui debutto è previsto per il 2022. Probabilmente uscirà dopo The Witcher 3.

Di seguito la sinossi della seconda stagione: