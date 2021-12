Vengono segnalati in questi minuti grossi problemi PlayStation Network e Twitch, con quello che sembra essere a tutti gli effetti un pesante down in corso il 15 dicembre. Dunque, non funziona PSN, ma al contempo anche l’altra grande piattaforma utilizzata dai giocatori in Italia. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora riscontri chiari ed ufficiali, utili per mettere a fuoco la questione, ma è chiaro che si tratti di un disservizio non di poco conto, secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere.

Cosa sappiamo sui problemi PlayStation Network e Twitch il 15 dicembre: al momento non funziona niente

Una situazione che, almeno all’apparenza, appare molto più grave e pesante rispetto a quella che abbiamo preso in esame alcune settimane, quando sul nostro magazine abbiamo esaminato un altro disservizio PSN. Dunque, non funziona nessuna tra le due piattaforme, mentre i problemi PlayStation Network e Twitch riscontrati a partire dalle 16.30 del 15 dicembre impedisce a conti fatti agli utenti la normale connessione al server. Nel giro di pochi minuti la situazione dovrebbe essere più chiara, sperando che il down rientri.

Come si può notare tramite la specifica pagina di Down Detector, la situazione più preoccupante si registra in questi minuti con Twitch, ma è chiaro che un profondo malfunzionamento abbia colpito anche il pubblico PSN. Si attendono dunque comunicazioni ufficiali per conoscere meglio la portata di questo disservizio. Analizzare le segnalazioni di coloro che in questi minuti segnalano problemi PlayStation Network e Twitch è molto semplice, in quanto oggi 15 dicembre non funziona praticamente nulla.

In attesa che tutto sia più chiaro, auspicando un rapido intervento dei tecnici, sentitevi pure liberi di commentare qui di seguito il nostro articolo, riportando la vostra esperienza sui problemi PlayStation Network e Twitch venuti a galla questo mercoledì.