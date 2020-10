Nella giornata di oggi, 14 ottobre 2020, i problemi PSN sono tornati a tormentare i videogiocatori che sono soliti intrattenersi in multiplayer online con le loro PlayStation 4. Come giù avvenuto in passato, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni degli utenti, che stanno riscontrando malfunzionamenti di varia natura sull’infrastruttura di casa Sony. A darcene riscontro è come da tradizione il portale Downdetector – potete verificare voi stessi a questo indirizzo -, che è stato creato proprio per monitorare il corretto funzionamento di svariati servizi di rete, compresi quelli dedicati all’universo videoludico.

I problemi PSN di oggi battono in particolare sulla party chat, vale a dire le conversazioni vocali di gruppo che il PlayStation Network consente di svolgere con gli amici. Su Downdetector è il 53% degli utenti ad evidenziare questa criticità, affiancato dal 34% focalizzato sull’impossibilità di giocare online, e da un restante 11% che segnala invece problemi con il log-in al proprio profilo personale o a quello di un videogame specifico. In ogni caso, le lamentele stanno crescendo, mentre non vi sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei tecnici del colosso dagli occhi a mandorla.

I problemi PSN del 14 ottobre potrebbero comunque essere imputabili all’ultimo aggiornamento de firmware di PS4 rilasciato da Sony, proprio in data odierna. Si tratta dell’aggiornamento software 8.0.0 per PlayStation 4 e PS4 Pro, che introduce tante novità per il sistema operativo della console. Tra queste, ricordiamo in particolare una che va a toccare precisamente chat vocali e messaggi: ora è possibile avviare una chat nel Party o inviare un messaggio al gruppo con cui abbiamo precedentemente chattato su PS4, nonché su PS5, console next-gen in uscita il 19 novembre di quest’anno. Non solo, l’update va a schierare in campo anche nuovi avatar per il profilo utente dedicati a giochi come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro.