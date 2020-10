I problemi PSN, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, sono tornati prepotentemente a rendere la vita dei possessori di PlayStation 4 decisamente più difficile nelle ultime settimane. Proprio mentre “mamma” Sony si prepara al grande lancio globale di PS5 – console di nuova generazione attesa nei negozi italiani il prossimo 19 novembre -, il PlayStation Network mostra il fianco a malfunzionamenti di vario tipo, suscitando inevitabilmente il malcontento dei videogiocatori.

La stessa infelice situazione si sta verificando purtroppo anche nella giornata di oggi. In data odierna, 20 ottobre 2020, sono infatti diversi i problemi PSN segnalati dall’utenza. Come sempre, è il portale Downdetector a raccogliere le segnalazioni, trattandosi di un sito adibito proprio al monitoraggio di diversi servizi online, tra cui anche quelli videoludici come l’infrastruttura del colosso giapponese. Come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo – o semplicemente provando ad accedere al PSN -, i problemi PSN di oggi sono concentrati in particolare sul gioco di rete in mutiplayer, con i server che non funzionano per il 55% dei gamer su PS4. Non solo, il 38% delle segnalazioni odierne si concentra sul log-in al proprio profilo utente – sia su console che tramite PC e app mobile -, mentre il 6% sul funzionamento delle party chat.

Proprio le party chat sono state uno dei problemi PSN più comuni nell’ultimo periodo, a quanto pare innescato dall’aggiornamento software 8.0.0 per PlayStation 4 e PS4 Pro, che introduce tante novità per il sistema operativo della console. Per il momento, i tecnici Sony sono a conoscenza della criticità e stanno facendo di tutto per arginarla. Non sappiamo se lo stesso stia avvenendo per i down dei server del 20 ottobre, ma è assai probabile che anche in questo caso si stia studiando una soluzione. Si auspica dunque che entro qualche ora la situazione possa tornare alla normalità, così da permettere a tutti di utilizzare al meglio tutte le feature offerte dal PlayStation Network.