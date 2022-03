Ci sono problemi PSN in questo martedì 22 marzo, con l’impossibilità di accedere al servizio in questa mattinata di inizio settimana. Ma cosa non funziona esattamente per la piattaforma online per le console di gioco di casa Microsft?

All’incirca dalle ore 11 di quest’oggi, il servizio Downdetector ha cominciato a registrare numerose segnalazioni di utenti con problemi PSN. Per quanto non si possa ancora parlare di vero e proprio down generale, le anomalie non mancano per centinai di gamer. La principale difficoltà, come ovvio che sia, è quella di accedere al proprio account, dunque procedere ad una sessione online e usufruire di altre funzioni utili.

Per il momento non sono giunti feedback utili per capire le vere motivazioni legate ai problemi PSN di questa giornata. Trattandosi di segnalazioni in numero contenuto delle difficoltà, ecco che si potrebbe sperare in un repentino ritorno alla normalità per tutto il servizio in Italia come pure in altre parti del mondo. L’evolversi della situazione non mancherà di essere commentato in questo primo approfondimento con ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili.

Aggiornamento 11:40 – Dopo una prima analisi dei problemi PSN odierni, c’è da dire che la maggior parte degli utenti colpiti dal disservizio sembrerebbero essere legati all’operatore TIM ed in particolare al suo servizio di rete fissa sul territorio nazionale. Ci sarebbe dunque a monte un problema relativo al fornitore della connettività e dunque i malfunzionamenti riguarderebbero a cascata un gran numero di altri servizi. In effetti, sempre Downdetector segnala molti picchi di anomalie diverse da quelli con protagonista solo PSN: sono coinvolti Skype, altre piattaforme di gaming, WhatsApp Web, come addirittura Amazon. Non sono noti, neanche in questo secondo momento, i reali motivi del down.

