Ci sono disservizi per i quali alcuni utenti affermano che non funziona l’app PostePay oggi 15 dicembre, insieme a quella dedicata a Bancoposta. Una situazione che sembra ricordare quella che abbiamo vissuto ad inizio settimana, come vi abbiamo puntualmente riportato sul nostro magazine con un articolo specifico dedicato, anche se la speranza di tutti è che questa volta il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose da alcuni minuti a questa parte.

Non funziona app PostePay e Bancoposta: cosa sappiamo al momento

Dunque, non funziona app PostePay e Bancoposta, anche se bisogna contestualizzare il tutto. Il disservizio può essere monitorato in tempo reale tramite l’apposita pagina di Down Detector. Al momento dell’uscita del nostro articolo, i numeri non sono ancora così alti, ma il tutto dovrà essere monitorato nei prossimi minuti. Ho effettuato un check poco fa con PostePay ed il sistema sembra funzionare regolarmente. Possibile, dunque, che i problemi riguardino solo un target specifico della clientela.

Qualora fosse così, sarà importante determinare le ragioni per le quali alcuni utenti riescano ad utilizzare entrambe le piattaforme, mentre altri avvertono disagi. So per certo che ad alcuni non funziona l’app PostePay al momento del login, mentre con Bancoposta viene riportato il messaggio “servizio momentaneamente non disponibile“. Segnalo, al contempo, che già nella giornata di ieri erano venute a galla segnalazioni con la seconda app, in relazione al nuovo aggiornamento del 14.12.2021.

In quel caso, il messaggio di errore è stato il seguente: “Il servizio è momentaneamente non disponibile per motivi tecnici. Sarà ripristinato al più presto”. Anche a voi non funziona app PostePay e Bancoposta? Fateci sapere come stanno andando le cose con un commento qui di seguito.