A quanto pare non funziona l’app PostePay oggi 15 dicembre in Italia. Si tratta di un disservizio ampiamente diffuso, stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione con un primo articolo uscito in giornata sul nostro magazine. Come si manifesta l’anomalia di cui tanto si parla in mattinata? Premesso che i problemi non siano geolocalizzati, visto che segnalazioni in merito arrivano da nord a sud, a quanto pare l’utente viene bloccato già in fase di login. Insomma, nessuna anomalia specifica all’interno delle varie sezioni dell’applicazione incriminata, ma una barriera d’accesso che rende inutile qualsiasi altro discorso in merito.

Effettivamente non funziona l’app PostePay oggi: problemi in fase di accesso per tanti utenti

Capita in buona sostanza di imbattersi in segnalazioni come questa: “Non funziona nulla, nè app nè sito. Ho fatto una ricarica in tabaccheria, spero sia andata a buon fine“. Allo stesso tempo, non manca chi avanza ipotesi sulle ragioni del disservizio. Ad esempio, essendo ore calde sul versante del pagamento della tredicesima, c’è chi associa l’app PostePay che non funziona al possibile intasamento dei server. Del resto, occorre ricordare che il malfunzionamento è iniziato attorno alle 9 di questa mattina.

Insomma, problemi PostePay enormemente diffusi, come si nota su Down Detector, con il condimento di segnalazioni come questa: “Vedete di risolvere in fretta che ho cose urgenti da pagare. Non è possibile che ogni volta che entrano le tredicesime vi impallate, vedete di potenziare i vostri server”. La speranza è che il disservizio possa essere superato entro la mattinata, ma la totale mancanza di comunicaizoni ufficiali da parte dell’azienda non aiuta a far chiarezza.

Anche a voi non funziona l’app PostePay? Fateci sapere con un primo riscontro qui di seguito.