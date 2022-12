Registriamo in queste ore visibili problemi con la ricarica PostePay. Diverse testimonianze degli utenti, infatti, evidenziano come i pagamenti in uscita siano estremamente difficoltosi, così come il trasferimento di fondi sulla carta per effettuare normali pagamenti. Ad esempio, chi ha bisogno di chiudere l’operazione per acquistare biglietti relativi ad un evento specifico, sta rischiando di imbattersi nel più classico dei sold out per il tempo perso coi server. Insomma, siamo al cospetto di un’anomalia diversa rispetto a quella che abbiamo analizzato sul nostro magazine nei giorni scorsi.

Registrati problemi con la ricarica PostePay oggi 1 dicembre: non funziona al momento dei pagamenti

Dunque, anomalia specifica quella trapelata con la ricarica PostePay oggi 1 dicembre. Si tratta di problemi che non emergono al momento del login, a differenza di quanto avviene spesso e volentieri in questi casi. Qualora dovreste riscontrare ostacoli al momento di effettuare pagamenti, magari all’interno di un negozio, occorre partire dal presupposto che l’anomalia non sia isolata. La speranza, ovviamente, è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile, come avviene spesso e volentieri in circostanze simili.

Nel frattempo, ci si imbatte in testomonianze di coloro che non riescono ad effettuare pagamenti o una banale ricarica PostePay: “Perché per pagare al supermercato col pos, la cassiera mi ha detto ente non disponibile?“. Insomma, tutto è legato alle operazioni che prevedono in un modo o nell’altro il trasferimento di denaro, stando alle prime informazioni che è stato possibile raccogliere in questi minuti per il pubblico italiano.

A voi come vanno le cose? State registrando problemi con la ricarica PostePay o al momento di un pagamento? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da mettere a fuoco la vicenda con le testimonianze degli stessi utenti questa mattina.

