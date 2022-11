L’app PostePay non funziona oggi 29 novembre: quando si tenta di accedere al servizio viene restituito il messaggio di errore ‘si è verificato un problema, si prega di riprovare più tardi (502)‘. Nel momento in cui si tenta nuovamente l’accesso spunta l’avviso ‘il servizio non è al momento disponibile. Ti preghiamo di riprovare più tardi‘.

In altre parole, l’app PostePay non funziona, è un dato ormai assodato, con cui bisogna fare attualmente i conti. Speriamo che il reparto tecnico sia già stato messo al corrente del disguido e che stia lavorando per ripristinare le cose, in modo da permettere agli utenti di riprendere la regolare fruizione del servizio. L’unica cosa da fare è rivolgersi all’assistenza clienti per segnalare il guasto, oltre che riprovare più tardi l’accesso, augurandosi che chi di dovere sia riuscito ad isolare la defezione ed a correggerla. Non abbiamo idea di quanto tempo ci vorrà, tutto dipende dal tipo di problema che i tecnici riscontreranno. Seguiranno certamente aggiornamenti per tenervi informati sugli sviluppi della faccenda.

Non è la prima volta che l’app PostePay non funziona, anche se non capita poi tanto spesso: i servizi digitali sono soggetti a certi disguidi, è tutto normale, anche se ci dispiace chiaramente per gli utenti, che magari avevano urgenza di consultare il proprio saldo o di finalizzare un pagamento (considerato quanti clienti scelgono la carta prepagata di Poste Italiane immaginiamo il problema abbia causato non pochi fastidi nel nostro Paese). C’è solo da sperare che i problemi vengano presto risolti così da poter effettuare correttamente l’accesso alla piattaforma di pagamento e tornare alle proprie operazioni. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

