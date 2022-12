Ancora cattive notizie per gli utenti a detta dei quali non funziona l’app PostePay oggi 20 dicembre. Secondo i primi test che ho avuto modo di effettuare in questi minuti, sembrerebbe che ci siano effettivamente delle analogie rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, quando sul nostro magazine abbiamo portato all’attenzione del pubblico un’altra anomalia. In questo caso, più in particolare, ho avuto modo di imbattermi nel messaggio con errore 504, al punto che il login con impronta digitale e codice di sicurezza non va mai a buon fine.

Anche oggi non funziona l’app PostePay con errore 504: i primi riscontri sui problemi di questa mattina

Come stanno le cose al momento della pubblicazione del nostro articolo? Sui social ci si imbatte in commenti del genere, da parte di utenti secondo cui non funziona l’app PostePay: “Ogni giorno c’è un problema con l’applicazione postepay, sta diventando snervante. Risolvete adesso o c’è da aspettare ore? Non se ne può più“. Difficile aggiungere altri dettagli in questi minuti, mancando riscontri ufficiali da parte dell’assistenza. Vi confermo che non funziona l’app PostePay, con tanto di sigla “errore 504”, in attesa di comprendere meglio cosa significhi.

Nella speranza che si posso trovare prima possibile una soluzione al disservizio di oggi, chiedo ai nostri utenti se abbiano visualizzato il messaggio con errore 504, o se in alternativa appaia un altro testo nella finestra che comunica il mancato login. Di sicuro, anche qui non funziona l’app PostePay e tutti possono avere maggiori certezze in merito tramite la speficia pagina di Down Detector, utile per comprendere quanto sia diffuso il disservizio di oggi 20 dicembre.

A voi come vanno le cose dalle 10 di questa mattina? Fateci sapere tramite un commento a fine articolo, in modo da mettere a fuoco tutta la vicenda oggi.

