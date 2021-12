Vanno segnalati alcuni problemi app BancoPosta e PostePay in questo lunedì 13 dicembre. Non funzionano a dovere gli strumenti tanto utilizzati dagli italiani. Al momento dell’accesso nella piattaforma di home banking via applicazione appunto, in tanti visualizzano un messaggio di errore ben preciso, etichettato come il GC01.

Non è la prima volta che accadono delle anomalie di questo tipo. I medesimi problemi app BancoPosta ma anche PostePay si erano riscontrati anche nel mese di ottobre, con lo stesso identico messaggio di errore GC01, per questo motivo è impossibile non dare peso anche questa volta ai malfunzionamenti. Accade che gli utenti che tentano di collegarsi al servizio con identificativo numerico valido ed attivo, visualizzano un messaggio di errore come quello visibile nella foto di inizio articolo. A nulla valgono i ripetuti tentativi e non sembrano esserci neanche una distinzione particolare per gli accessi effettuati da Android come da iPhone.

Probabilmente l’errore GC01 segnala un’anomalia nella risposta dei server alle richieste dei clienti interessati ad una qualsiasi operazione online di home banking. L’unica soluzione all’anomalia dovrebbe dunque venire dall’altro, dopo un intervento tecnico d’urgenza. In effetti, il sito Downdetector segnala per il momento centinaia di testimonianze di utenti coinvolti dal down che è a dir poco bloccante, soprattutto per chi ha necessità di gestire le sue finanze per lavoro.

Mancano all’appello riscontri ufficiali sulle anomalie odierne. Va detto tuttavia che, se continuano ad esserci problemi app BancoPosta e PostePay in questi minuti, le anomalie non si stanno riscontrando invece per altri servizi importanti come lo Spid sempre di Poste Italiane. La situazione è in continuo divenire e potrebbe rapidamente cambiare.

Aggiornamento 12:10 – Le segnalazioni di disservizi stanno continuando rapidamente a salire fino a quasi il migliaio. Permangono tutti i problemi app BancoPosta già individuati e anche il sito web mostra dei forti rallentamenti.