Si terrà stasera la finale di X Factor 2021. Ospiti italiani ed internazionali, 4 concorrenti in gara a contendersi il titolo di vincitore e duetti con i giudici. Cosa vedremo stasera, giovedì 9 dicembre?

La finale di X Factor 2021 sarà divisa in tre manche. Nella prima manche, i concorrenti duetteranno con i giudici sulle note di una canzone scelta precedentemente. Mika è l’unico che ha scelto un proprio pezzo: con Fellow canterà la sua Underwater.

Nella seconda manche della finale di X Factor, Best of, i concorrenti torneranno ad esibirsi in solitaria. Sul palco presenteranno un medley dei loro cavalli di battaglia. Ogni finalista ha scelto tre dei brani già presentati nelle precedenti puntate dei Live Show, in versione ridotta e condensata per un’unica performance.

La terza manche prevede invece l’esecuzione dell’inedito. Fondamentale sarà il televoto del pubblico da casa: al termine di ciascuna manche, infatti, il concorrente meno votato dovrà abbandonare lo show.

Le manche saranno intervallate dall’esibizione dei due ospiti in programma stasera, due band: la band italiana Maneskin e i superospiti internazionali Coldplay. Conduce Ludovico Tersigni dal Mediolanum Forum di Assago.

Gli ospiti della finale di X Factor 2021

X Factor Italia giunge alla finale del 2021 e festeggia il nuovo vincitore con i Maneskin. La band guidata da Damiano David, in realtà non ha vinto l’edizione del 2017 a favore di Lorenzo Licitra, che ha trionfato inaspettatamente nel corso dell’ultima puntata.

Un ospite internazionale nella finale di X Factor: gli attesissimi Coldplay.

Le assegnazioni della finale di X Factor 2021

BALTIMORA

Duetto: Otherside dei Red Hot Chili Peppers feat. Hell Raton

Best Of:

1 – Un Uomo Che Ti Ama – Lucio Battisti

2 – Parole Di Burro – Carmen Consoli

3 – Turning Tables – Adele

Inedito: Altro – BALTIMORA

Bengala Fire

Duetto: In Between Days dei The Cure feat. Manuel Agnelli

Best Of:

1 – Making Plans For Nigel – XTC

2 – Girls & Boys – Blur

3 – Sunny Afternoon / Chelsea Dagger – The Kinks / The Fratellis

Inedito: Valencia – Bengala Fire

gIANMARIA

Duetto: La Nostra Relazione di Vasco Rossi feat. Emma Marrone

Best Of:

1 – Rimmel – Francesco De Gregori

2 – Jenny È Pazza – Vasco Rossi

3 – Io Sto Bene – CCCP Fedeli Alla Linea

Inedito: I Suicidi – gIANMARIA

FELLOW

Duetto: Underwater di Mika feat. Mika

Best Of:

1 – Nemesis – Benjamin Clementine

2 – Anche Fragile – Elisa

3 – Dog Days Are Over – Florence + The Machine

Inedito: Fire – FELLOW