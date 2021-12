Fire di Fellow ha tutte le carte in regola per diventare una hit internazionale. Ci ha visto lungo Mika, quando a X Factor 2021 lo ha scelto per entrare nella sua squadra. Il brano è una ballata intensa, di quelle che non hanno bisogno di percussioni né virtuosismi per sprigionare emozioni e passione.

Fellow, all’anagrafe Federico Castello, nasce ad Asti nel 2000 e sin da piccolo scopre la sua passione per la musica. A soli 8 anni inizia a cantare e condivide la sua arte preferita con il nonno, che in un certo senso gli fa da personal trainer fino a farlo esibire con un vasto repertorio anni ’60 e ’70. Per quelle occasioni Federico indossa un cappello da cowboy, una divisa militare e si fa accompagnare dalla chitarra del nonno. Durante l’adolescenza frequenta un liceo a Torino, nel quale mette su una band funky-jazz.

Si accorge di essere sulla strada giusta quando nel 2020 vince il premio SIAE al Festival di Castrocaro. Oggi Federico Castello – il nome d’arte Fellow significa “compagno di vita” – è un artista di grande talento, con un timbro capace di scaldare il cuore.

6/8, pianoforte e tanta voce. Questo è Fire di Fellow, una ballata intensa e malinconica in cui il giovanissimo artista piemontese si muove tra escursioni vocali e altalene emozionali. Il taglio arriva dalla stessa voce di Fellow, che si lascia andare in fraseggi complessi come se fosse un recitativo tra uno stop e l’altro, un flusso di coscienza ben allineato al mood del brano.

“My mind has gone crazy”, canta Fellow nella disperazione di un’anima rimasta sola nei suoi sensi di colpa “to the idea of not having you there”, e il significato è reso nel visual video in cui vediamo il giovanissimo artista cantare da solo in una stanza in penombra.

Di seguito il testo e la traduzione di Fire di Fellow.

Your colourful world won’t turn

Into grey

No one’s ever going to

Take you away

You’re shattered on the ground

You’re shattered on the ground

You’re shattered on the ground, no living

You would leave and run

You would leave and run

You would leave and run

We fell in love so fast

But nothing will bring us back

I promised I wouldn’t let you go

Can’t you see there’s a fire

There’s a fire

Running inside of him, my Lord

There’s a fire

There’s a fire

And the flames are gonna burn it all

My, my mind has gone crazy

It can’t get used to the idea of not having you here

I’ve gone mad,

I’ve gone mad

You said the sunflowers sadly look down

When they can’t see the sun, when the sun isn’t up

Now it belongs to us

They say there’s nothing we can do

There is nothing no, there is nothing no

But I’m not gonna sit and lie to myself as I have no control

So I’m gonna stand and fight

Before the flames will swallow us all

Can’t you see there’s a fire

There’s a fire

Running inside of him, my Lord

There’s a fire

There’s a fire

And the flames are gonna burn it all

Take my arms, run away

Don’t look back, leave this place

Come with me and we will find

Somewhere to go, a place to hide

We’ll start it all back again

From zero through a new way

But tonight you won’t be alone

There’s a fire, there’s a fire

There’s a fire, there’s a fire

And the flames are gonna burn it all

Can’t you see there’s a fire

There’s a fire

Running inside of him, my Lord

No one’s ever gonna take you

No one’s ever gonna take you away