Con Valencia dei Bengala Fire possiamo dire che le sfumature alternative rock non hanno più confini. Ce lo racconta la voce di Mattia Mariuzzo, Mario quando indossa gli abiti e le attitudini di scena, che quando si cala nella parte del frontman ha un occhio che guarda verso Alex Turner degli Arctic Monkeys ma soprattutto a se stesso. Perché sì, quando si parla dei Bengala Fire si può mettere da parte il discorso sull’emulazione che talvolta è propria dei nuovi talenti. La band di Cornuda (Treviso) si porta dietro un climax internazionale che veste bene sia nei piccoli club italiani che nelle grandi arene internazionali.

Stelle nascenti di X Factor 2021 che piacciono a Manuel Agnelli e Mika – e tra i due è nata una diatriba sul merito – i Bengala Fire cantano in lingua inglese e propongono un indie d’altri tempi, costellato di sonorità e architetture british ma soprattutto un live act che dà loro un importante valore che si traduce in un alto potenziale.

Come accade di rito nell’universo degli emergenti, i Bengala Fire hanno radici piombate nei club e nelle sagre, negli anni ’90 dei Nirvana e degli Oasis e soprattutto un’esperienza iniziata alla tenera età di 12 anni. La musica è loro grande passione, e le rendono omaggio sfornando un brit rock dal sapore alt rock, tutto italiano ma anche tutto internazionale. Sconfinato, come la loro motivazione.

Valencia dei Bengala Fire è un brano esplosivo. Si apre con un riff trascinante, al quale si unisce la colonna vertebrale della bassline di Davide Bortoletto che ricorda tanto i pezzi più audaci dei The Killers – il suono è quello di Jenny Was A Friend Of Mine – e le pulsazioni ritmiche di Giovanni Zavarise in dialogo con le chitarre di Andrea Orsella.

Il pezzo ha tutto ciò che concerne una super hit, secondo le intuizioni di Manuel Agnelli e degli ascoltatori già appassionati al quartetto.

Tomorrow I won’t remember your face

Tomorrow I won’t remember your face in the shades

You were Sketches of Spain and four quarters bass drum

Sketches of Spain played at the seaside, my babe

Tomorrow I won’t remember your place

The sound and the taste

And the cockroaches met on the way

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong, my love

Did you know?

Tomorrow I won’t remember your chest

The basses it caught

When we were there to dance it was almost at dawn

Tomorrow I won’t remember your name

And neither will I remember mine

And the ways you’ve been mine for a while

Tomorrow I won’t remember your face

You’ll play as a ghost

Changing your shape in my brain

(Changing your shape in my brain)

Did you know?

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong, my love

Did you know?

Rock’n’roll has died a long long time ago

But whether you’re there or you’re not

There is life on this rock and it will

Keep on rolling

It is only rock’n’roll

And roll and roll and roll and roll

And roll and roll and roll and roll

And roll and roll and roll and roll