Fondamentale sarà il televoto della finale di X Factor 2021 per decretare il vincitore della nuova edizione del programma. I 4 finalisti di X Factor 2021 sono pronti ad esibirsi in una serata ricchissima in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Cosa vedremo stasera? Ospiti, anticipazioni, assegnazioni e duetti sono disponibili qui. Tre le manche che i concorrenti dovranno disputare, ognuna delle manche è eliminatoria. Ciò significa che, dei 4 in gara, in ogni manche un concorrente lascerà il programma e tornerà a casa vedendo sfumare il sogno di vincere il talent show di casa Sky.

Nelle fasi eliminatorie, fondamentale sarà il giudizio del pubblico da casa che si esprimerà tramite il televoto della finale di X Factor 2021. Dopo la prima manche, il concorrente meno votato dal pubblico lascerà il programma senza possibilità di ripescaggio. Alla seconda manche approderanno quindi in tre ed un altro concorrente verrà eliminato al termine.

Accederanno solo due cantanti all’ultima manche, la terza. I due cantanti presenteranno brani inediti che sottoporranno al giudizio del pubblico da casa. Sarà il televoto della finale di X Factor 2021 a decidere il vincitore dell’edizione.

Vediamo quindi come votare e supportare i propri concorrenti preferiti nell’ultima puntata condotta da Ludovico Tersigni.

Il televoto della finale di X Factor 2021: come si vota

Si vota tramite web: se si sceglie di votare in questo modo bisognerà esprimersi accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

Si vota tramite App XF2021: bisognerà esprimere il proprio voto scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

Si potrà votare anche tramite Smartwatch: in questo caso, bisognerà votare facendo il login dall’App X Factor 2021 con Sky ID o Facebook o Twitter.

Si può votare attraverso Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.