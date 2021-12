Altro di Baltimora fa già parte di quelle canzoni da non ascoltare nei momenti di down. Il merito è di un testo straziante unito a una linea vocale ad alta disperazione. Lui, Edoardo Spinsante – questo il suo nome di battesimo – oltre a cantare la sua emozione in ogni riga del testo, è capace di recitare il sentimento alternando alla calma apparente della strofa un travaso di bile nel ritornello. Ci ha visto lungo Hell Raton, che lo ha voluto in squadra nell’edizione 2021 di X Factor.

Baltimora

Baltimora nasce ad Ancona e coltiva la passione per la musica sui banchi di scuola, dove inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel frattempo frequenta un corso di pianoforte per 5 anni. Oggi è uno studente di produzione audio e fa il produttore anche per altri artisti.

La sua voglia di emergere come artista è solo recente, in quanto ha sempre sentito qualche resistenza nel pubblicare musica di sua produzione: “Faccio musica da parecchi anni, ma non l’ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi. Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare”.

Altro di Baltimora

Altro di Baltimora è una totale messa a nudo dell’artista di Ancona. Nel testo Edoardo spinge al massimo la sua solitudine dovuta a un’assenza, e lo fa tra una barra e uno schianto melodico, il tutto su una base pingue di atmosfere r’n’b e intimiste. Baltimora fotografa se stesso in mezzo al letto, intento a scrivere qualcosa e incapace di farlo perché distratto dai pensieri e dai rumori del mondo. Il mondo è l’altro del titolo, la causa di forza maggiore che gli impedisce di guardarsi dentro.

Con questo brano Edoardo ci offre la sua parte più fragile e sincera, schietta come una lama e profonda come una ferita impossibile da sanare, uno specchio tutto per noi.

Testo

No non dormo

Neanche col rumore finto

Della pioggia

Che mi bussa forte a casa

Io non apro

Se non ti vedo in faccia

Dai entra fuori fa freddo

Dammi pure la giacca Scrivo solo

Su un fianco mi sento in bilico

Copio

Come a scuola saprò nihilo

Chiudo un’altra storia su carta

Così posso cancellarla Mi sento chiuso dentro

linee rosse sul retro

Magari smetto

Di pensare ad altro

Se sono nel mezzo del letto

Fermento e non mi alzo Avessi i soldi di tasca

Li svuoterei di senso

Sulla carrozza vuota

Ci cammino scalzo

Sopra lo studio che scalda moog

un moodboard di suono

Un muro nuovo mi trovo davanti e lo scrivo e non penso, parlo Come la trovi la strada

In mezzo alle macchine

Come la vinci una gara

Se non è facile

Copriti il volto

Lascialo sciolto

Girami intorno

Chiamami mostro

Chiamami mondo

Capirai un giorno

Che piangi

Sulle tue lacrime Mi sento chiuso dentro

Linee rosse sul retro

Magari smetto

Di pensare ad altro

Se sono nel mezzo del letto

Fermento e non mi alzo

