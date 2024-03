Quali sono i migliori album in offerta per la Primavera Amazon? Dal 20 al 25 marzo il colosso di Jeff Bezos mette a disposizione sconti imperdibili su tanti prodotti, anche su CD e Vinili degli artisti italiani internazionali più amati.

Maneskin – Rush! (R U Coming?)

Tra i migliori album in offerta per la Primavera Amazon non può mancare Rush!, il secondo album dei Maneskin nella versione R U Coming che include il singolo Honey (R U Coming?), Trastevere e Valentine. Nel disco sono presenti anche i singoli di successo The Loneliest e il duetto con Tom Morello in Gossip.

Green Day – Saviors

Il nuovo album dei Green Day è Saviors, un viaggio pop punk quasi apocalittico in cui Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt raccontano la società di oggi con sfumature fino a questo disco inedite per la band: fentanyl, smartphone, influencer e depressione, senza perdere la carica adrenalinica che li ha sempre distinti.

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

Pietra miliare della storia del rock, Led Zeppelin IV è a tutti gli effetti considerato tra i capolavori della band britannica. Il motivo? Ci basta citare alcune tracce della tracklist come Black Dog, Stairway To Heaven, Rock And Roll e When The Levee Breaks.

Sfera Ebbasta – X2VR

Con questo disco Sfera Ebbasta si è ripreso la scena. X2VR chiude un cerchio iniziato nel 2015 con XDVR e dopo il silenzio rimasto dai postumi di Famoso (2020) e Italiano EP (2022). Tra le tante novità rap e trap del 2023, mancava ancora la parola di Gionata Boschetti. Un album in cui il trapper per antonomasia ringrazia la mamma e non dimentica le sue origini, in cui l’autotune non è onnipresente e favorisce la presenza delle barre tipiche del rap.

