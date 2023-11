Nome: Dove

Cognome: Cameron

Anno di nascita: 1996

Città: Bainbridge Island

Piattaforme: Instagram

Categoria: Cinema, musica, televisione

Chi è Dove Cameron

Dove Cameron è un’attrice e cantante nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Il suo vero nome è Chloe Celeste Hosterman, ma ha cambiato il suo nome legale in Dove in onore del padre, che la chiamava così. Il padre è scomparso nel 2011. Dove Cameron ha iniziato a recitare a otto anni in un teatro locale, e a 14 anni si è trasferita a Los Angeles con la sua famiglia. Ha una sorella maggiore, Claire, che è una vocal coach.

Dove ha debuttato in televisione nel 2012 quando è stata scelta come protagonista della serie Disney Channel Liv E Maddie, in cui interpreta le gemelle Liv e Maddie Rooney. Per questo ruolo, ha vinto un Daytime Emmy Award come miglior interprete nella programmazione per bambini. Ha anche recitato in diversi film per la televisione, tra cui Cloud 9, Descendants e Descendants 2, in cui interpreta Mal, la figlia di Malefica. Ha anche partecipato a vari programmi televisivi, come The Mentalist, Shameless e Agents of S.H.I.E.L.D..

La carriera musicale

Dove Cameron ha anche una carriera musicale, sia come solista che come membro del duo The Girl And The Dreamcatcher, insieme al suo ex fidanzato Ryan McCartan.

Ha pubblicato diversi singoli, tra cui Better In Stereo, If Only, Genie In A Bottle e Boyfriend.

Il presunto flirt con Damiano dei Maneskin

Il 29 novembre il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che mostrano Dove Cameron in compagnia di Damiano David, frontman dei Maneskin avvinghiati e in dolci effusioni su una spiaggia di Sidney.

I due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma gli scatti sono inequivocabili.

