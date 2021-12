22 i nomi pronunciati da Amadeus per Sanremo 2022, 2 si aggiungeranno dopo la finale dei Giovani (i vincitori di Sanremo Giovani) ma tantissimi sono coloro che non ce l’hanno fatta.

Il cast di Sanremo 2022 è fitto e variegato, offre spazio ad una pluralità di artisti differenti e spazia da Massimo Ranieri, Iva Zanicchi e Gianni Morandi a Mahmood e Blanco, in coppia.

Non mancano però i delusi. Gli esclusi dal Festival di Sanremo 2022 sono tanti a partire dai Jalisse che ci hanno provato per 25 anni di seguito. Hanno vinto il Festival di Sanremo con Fiumi Di Parole, da quel momento non hanno mai smesso di presentarsi. “Se dovessimo andare a ritirare il premio della costanza, che al momento non esiste, a Sanremo andremmo di corsa“, commentano amareggiati ed ironici sui social.

Ma non sono gli unici ad aver presentato un brano ad Amadeus e ad essere stati esclusi. Si vocifera di una coppia che avrebbe potuto conquistare l’Ariston: Tha Supreme con Mara Sattei. Fratello e sorella non sono piaciuti alla direzione artistica: esclusi.

Escluso anche Bobby Solo, non ce l’hanno fatta Marco Masini, Red Canzian e Povia. Tra le coppie di cantanti, esclusi Tecla con Alfa. Eliminata anche Bianca Atzei. Non sono stati scelti per l’Ariston neanche Cosmo, Anna Tatangelo e Patty Pravo. Tra gli esclusi dal Festival della Canzone Italiana anche i Boomdabash e Mr Rain.

Tra coloro che avevano presentato un brano anche Pago, che ha condiviso la sua delusione sui social con parole amare. “Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti SI son sempre gli stessi, proprio come i NO“, ha scritto.

Esclusi, poi, la band dei The Kolors guidata dalla voce di Stash Fiordispino, il cantautore siciliano Lorenzo Fragola. Escluso anche Francesco Monte.