Ana Mena a Sanremo 2022, in gara tra i Campioni il prossimo febbraio. Il suo è tra i nomi dei 22 Big che si esibiranno al Festival della Canzone Italiana l’anno prossimo, ufficialmente confermato da Amadeus nel TG1 delle 20.00 di sabato 4 dicembre.

Il suo nome in realtà era già emerso in rete qualche giorno prima. Sarà stato l’ultimo singolo in spagnolo, cover di Musica Leggerissima di Calapesce e Dimartino o la percezione che l’etichetta discografica volesse puntare su die anche per il mercato italiano.

I primi dubbi sono stati confermati dal nutrito elenco che Amadeus ha letto in diretta su Rai1 svelando ufficialmente la lista dei 22 Campioni in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana. Italiana, appunto. E qualcuno si è effettivamente chiesto cosa c’entrasse Ana Mena, la bellissima cantante spagnola che in Italia si fa sentire spesso in radio in estate, in feat. sulle note dei migliori tormentoni.

Si è imposta come una delle regine estive internazionali, ma che c’entra il suo nome con i cantanti in gara al Festival? Se lo chiede Francesco Monte che, attenzione, non rimprovera nulla alla sua collega cantante.

Monte in realtà si chiede perché consentire ad una cantante non italiana di gareggiare in quello che nasce e si sviluppa come il Festival della musica italiana. Sicuramente Ana Mena canterà un brano nella nostra lingua ma resta pur sempre un’artista che non risiede sul territorio nostrano. Il Festival di Sanremo, in quanto unica vetrina destinata alla musica italiana, dovrebbe – per Francesco Monte – lasciare spazio agli artisti italiani.

Molti invece sono stati gli esclusi (forse anche lui?). E sì, il posto di Ana Mena non avrebbe fatto la differenza ma avrebbe consentito ad un nome in più di un artista italiano di partecipare. “Siete seri? Non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”, scrive Monte sui social, “Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento”.