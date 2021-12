Ormai è ufficiale la presenza di Gianni Morandi a Sanremo 2022. Non è tutto: si sa anche che il brano che presenterà al Festival proviene dalla penna di un amico di vecchia data, un collega molto apprezzato nella musica italiana: Jovanotti.

La notizia era già stata spoilerata in rete negli scorsi giorni ma solo con l’annuncio del cast del Festival di Sanremo 2022 da parte di Amadeus è finalmente ufficiale. Sì, Gianni Morandi tornerà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e sarà in gara tra i Campioni dal 1° al 5 febbraio del prossimo anno.

Il suo non è l’unico nome tra i veterani della musica italiana. C’è Massimo Ranieri, c’è Iva Zanicchi. Tra le voci delle generazioni successive degne di nota, c’è Elisa.

Come di consueto, Gianni Morandi condivide su Facebook una pagina della sua vita. Quella relativa al 4 dicembre è tutta sulla prossima esperienza a Sanremo. Si dice emozionato come un debuttante ed entusiasta di poter tornare a calcare un palco così prestigioso.

Lui stesso fornisce qualche dettaglio sul brano con il quale sarà in gara. Manca solo il titolo. La firma è quella di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti.

“Sono molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo”, le parole di Gianni Morandi sui social. “Canterò una canzone scritta per l’occasione da Lorenzo Jovanotti. Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione”, aggiunge sul brano inedito che ascolteremo a febbraio.

Poi ringrazia Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse anche nel 2022: “Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara. Sono entusiasta, emozionato come un debuttante”.

Per Gianni Morandi e Jovanotti non è la prima volta insieme. Hanno già unito le forze qualche mese fa per il singolo L’Allegria.