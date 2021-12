Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in esame in queste ore a proposito del tanto chiacchierato iPhone 13. Al di là delle considerazioni relative alle nuove offerte per il device, come quelle che abbiamo trattato sul nostro magazine a cavallo del Black Friday 2021, bisogna capire come potrebbero evolvere le cose nelle prossime settimane. In tanti, infatti, vorrebbero procedere con l’acquisto, ma di questi tempi sembra essere un’impresa per certi aspetti impossibile qui in Italia.

Cosa sappiamo sulla disponibilità per iPhone 13 nel 2022

Come stanno evolvendo le cose in queste ore? Un aggiornamento sulla disponibilità per iPhone 13 nel 2022 ci arriva direttamente da MacRumors e, tutto sommato, abbiamo riscontri incoraggianti. Nello specifico, secondo un nuovo rapporto di DigiTimes Taiwan, Apple sta aumentando le spedizioni di iPhone del 30% per la prima metà del prossimo anno. Chiaro l’obiettivo aziendale, soprattutto per coloro che non riescono ancora ad acquistare il melafonino del 2021, considerando la volontà di superare i 300 milioni di spedizioni di iPhone nel 2022.

Dunque, la situazione è chiara e con l’arrivo del nuovo anno finalmente faremo dei passi in avanti in termini di disponibilità per l’iPhone 13. Se da un lato le spedizioni aumenteranno del 30%, secondo il rapporto, allo stesso tempo le performance dell’intero anno saranno per forza di cose saranno influenzate anche dal lancio dell’iPhone 14 in autunno. Ci aspetta pertanto un 2022 ricco di novità con Apple.

La disponibilità di iPhone 13‌ e iPhone 13 Pro era stata inizialmente insufficiente per il pubblico, a causa dell’elevata domanda unita alla continua carenza di chip. Effetti tangibili della pandemia, mentre il rapporto di oggi suggerisce che Apple si aspetta un rimbalzo della domanda all’inizio del 2022. Staremo a vedere se Apple sarà all’altezza delle aspettative del pubblico il prossimo anno, il primo che potrebbe risentire in misura limitata del Covid, sotto tutti i punti di vista.