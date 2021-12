Chi spera in offerte di Natale Amazon che includano anche l’iPhone 13 può rallegrarsi ma non troppo. I melafonini di ultima generazioni sono presenti sullo store nella vetrina natalizia, anche in sconto rispetto al loro attuale valore di listino. Peccato però che sia necessario scovare e scavare tra i pochi modelli disponibili e pure in pronta consegna per giungere in tempo come doni sotto l’albero. In questo approfondimento di oggi 4 dicembre, verranno esaminate due offerte imperdibili da questo punto di vista.

La migliore offerta iPhone 13

Per chi punta all’iPhone 13 standard, c’è la possibilità di ottenerlo, almeno in questo momento, ad un prezzo più contenuto rispetto a quello di lancio di questo autunno. Il melafonino nella sia versione da 256 GB nella colorazione nera più ricercata viene venduto dal colosso a 999 euro. Il prezzo di listino sarebbe invece di 1059 euro, dunque il risparmio effettivo di 60 euro. L’aspetto più interessante della promozione è la disponibilità immediata alla consegna, già da lunedì 6 dicembre.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Per chi punta al modello di iPhone 13 Mini, c’è un’altra occasione da tener presente tra le offerte di Natale Amazon. Il piccolo della nuova generazione di melafonini è acquistabile ora a 769 euro anziché a 839 euro. In questo secondo caso, il risparmio è più sensibile e arriva a 70 euro per il modello da 128 GB di spazio di archiviazione del telefono. A queste condizioni economiche, è possibile acquistare lo smartphone Apple nella colorazione bianca e rosa. La consegna del device partirà subito e dunque si potrà ricevere il pacco già da lunedì 6 dicembre.

Offerta Apple iPhone 13 mini (128GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non è molto improbabile che. con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, la disponibilità degli iPhone 13 vada diminuendo. Per chi punta agli attuali top di gamma Apple sarebbe dunque il caso di prendere in seria considerazione le attuali promozioni: potrebbero non ripetersi o presentare tempi di consegna più o meno lunghi.