Una giornata importante quella che stiamo vivendo a proposito del Samsung Galaxy S10. Se da un lato procede senza particolari intoppi il test sul campo per One UI 4.0, dopo le indicazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi sul nostro magazine, allo stesso tempo bisogna concentrarsi anche sul nuovo aggiornamento di dicembre con la serie che è stata lanciata sul mercato nel 2019. Proviamo a fare il punto della situazione, in relazione a quanto è stato raccolto fino a questo momento.

Riscontri sull’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S10

Per nulla scontato che il Samsung Galaxy S10 potesse essere tra i primi device a toccare con mano la patch di dicembre. L’argomento è stato toccato anche da SamMobile, con la conferma in prima istanza sul fatto che il firmware sia già in distribuzione anche qui in Europa. Ricapitolando, il nuovo firmware è ora disponibile per la serie Galaxy S10 in mercati selezionati del nostro continente, inclusa la Svizzera, e dovrebbe presto estendersi a più Paesi.

L’aggiornamento è identificato dalla versione del firmware G97xFXXSEFUL1, mentre Samsung proprio in queste ore ci ha fornito qualche informazione in più in merito al log delle modifiche per l’ultima patch. Per farvela breve, dovrebbero essere risolte circa 44 criticità attraverso questo pacchetto software, mentre per eventuali funzionalità extra contenute al suo interno dovremo attendere per forza di cose la piena distribuzione della patch. Insomma, occhi aperti anche in Italia nei prossimi giorni.

Dunque, il lancio di dicembre è appena iniziato e dozzine di altri telefoni Galaxy inizieranno a riceverlo presto. Staremo a vedere quando ci sarà una svolta anche qui in Italia per gli utenti desiderosi di testare immediatamente l’aggiornamento in questione a bordo del proprio Samsung Galaxy S10. Quali aspettative avete in merito? Fateci sapere qui di seguito.