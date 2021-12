Ci sono indicazioni particolarmente interessanti per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S10. La serie è stata lanciata sul mercato quasi tre anni fa, ma da oggi possiamo dire che sia entrata una volta per tutte nel mondo di One UI 4.0. Seguendo un po’ le indicazioni dei giorni scorsi, infatti, lo smartphone ha visto avviato una volta per tutte il programma beta per testare sul campo il pacchetto software, con alcuni dettagli che dobbiamo portare alla vostra attenzione questa mattina.

Primi riscontri sulla beta di One UI 4.0 per il Samsung Galaxy S10

Come sempre, in prima linea troviamo Sammobile, con cui possiamo mettere a fuoco i passi in avanti fatti dal produttore coreano per rendere disponibile nel più breve tempo possibile l’aggiornamento stabile e definitivo con One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S10. L’annuncio per relativo all’avvio del programma è stato fatto tramite il forum Samsung Members in Corea del Sud. A tal proposito, abbiamo osservato che il Beta Operations Manager ha pubblicato un banner e ha invitato gli utenti interessati a partecipare a stretto giro.

Stando alle informazioni disponibili fino a questo momento, il programma One UI 4.0 in versione beta risulta attualmente attivo in Corea del Sud, ma come abbiamo visto con serie più recenti rispetto al Samsung Galaxy S10, potrebbe espandersi in più Paesi nel giro di pochi giorni. Tra questi, secondo lo storico del produttore coreano dovremmo poter includere anche Cina, Germania, India, Regno Unito e Stati Uniti. Al massimo nel corso delle prossime settimane.

Staremo a vedere se l’aggiornamento stabile per il Samsung Galaxy S10 impostato su One UI 4.0 avrà le medesime funzionalità rispetto a quanto osservato con altri prodotti, o se al contrario dovremo rinunciare a qualcosa vista la sua non giovane età.