Non funziona l’app Che Banca. Si registrano ancora oggi 6 dicembre anomalie per coloro che, da giorni, lamentano anomalie con il servizio, come del resto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo. Come stanno le cose stamane? Pochi passi in avanti, al punto che sui social registro ancora tante lamentele da parte dell’utenza che non riesce a concludere le più banali operazioni. Proviamo a fare il punto della situazione, con quanto raccolto fino a questo momento.

Cosa fare se non funziona l’app Che Banca

Andiamo con ordine. A detta di diversi utenti, l’app Che Banca non funziona, considerando il fatto che non sia possibile neanche accedere dal sito in quanto occorre l’autorizzazione su App. Ancora, da quando è stata aggiornata l’app non è più possibile pagare i bollettini premarcati. C’è anche chi afferma che da diversi giorni non riesca ad accedere al proprio conto e al deposito titoli. Insomma, tante anomalie che, almeno per ora, vengono gestite tutte allo stesso modo dall’assistenza sui social.

Molti feedback ufficiali, infatti, vanno in questa direzione: “Per fornirti adeguata assistenza ti chiediamo di inoltrarci evidenza dell’errore riscontrato durante l’esecuzione dell’operazione indicata tramite messaggio privato. A presto“. Dunque, in attesa di un aggiornamento ulteriore e di un intervento che ci possa aiutare a mettere alle spalle i problemi riscontrati con l’app Che Banca, soprattutto nel corso dell’ultima settimana, non possiamo fare altro che contattare l’assistenza con messaggio privato su Facebook.

Anche a voi non funziona l’app Che Banca? Quale tipo di anomalia riscontrate in questi minuti? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando che possa esserci nel più breve tempo possibile un intervento concreto ed efficace. Se non altro perché le recenti anomalie non sono state registrate da un numero esiguo di clienti.