Molti italiani hanno tristemente notato che non funziona l’app CheBanca da giorni e pure alcune funzioni del sito dell’istituto bancario presentano delle anomalie o degli errori. Si tratta di una situazione non ideale per chi ha la necessità di controllare le proprie finanze, magari eseguire delle operazioni importanti ma è pur vero che una spiegazione ai malfunzionamenti esiste ed è anche ufficiale.

Se non funziona app CheBanca oramai da giorni è per una sospensione programmata dei servizi. Lo stesso istituto bancario ha tempestivamente avvisato i suoi clienti con un annuncio sulla Home del suo sito istituzionale. Prima che iniziasse questo primo weekend di dicembre, è stato comunicato che, a partire dalle ore 17 di venerdì 3 dicembre e fino a lunedì 6 dicembre, ci sarebbero stati degli specifici interventi di aggiornamento dei canali. Proprio per questo motivo, sono stati presi in considerazione delle possibili anomalie nello svolgimento delle comuni funzioni di home banking. Al contrario, è stata comunque assicurata l’operatività delle carte per i pagamenti ma anche per i prelievi: su questo fronte, almeno per il momento, i clienti dell’istituto non hanno segnalato anomalie di nessun tipo.

Insomma, secondo quanto dichiarato, nella giornata di domani lunedì 6 dicembre, tutte le funzioni dovrebbero essere ripristinata. Anzi, l’intervento effettuato in questo weekend potrebbe pure apportare dei miglioramenti al servizio.

Supporto necessario?

Proprio perché non funziona l’app CheBanca in questo weekend ma anche determinate funzioni del sito dell’istituto bancario, potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti. Questo risponde al numero verde 800.10.10.30 (dall’estero: +39.02.3200.4141) ma è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 14, non dunque di domenica. In alternativa, si potrebbe provare a chiedere supporto all’assistente virtuale Edo, direttamente sul sito della banca o anche dal profilo social Facebook dell’istituto all’indirizzo facebook.com/CheBanca. Ad ogni modo, come già detto, bisognerà solo attendere qualche ora di questa domenica per vedere la situazione dei servizi ritornare alla normalità.

Continua a leggere su optimagazine.com