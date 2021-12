Squid Game 2 ci sarà oppure no? In un’ultima intervista video con la Associated Press, i sottotitoli rivelavano che il creatore della serie, lo sceneggiatore e regista sudcoreano Hwang Dong-Hyuk, aveva affermato: “Ci sarà davvero una seconda stagione”.

Stando a quanto riporta Vulture, in realtà c’è stato un errore di traduzione. Quello che ha dichiarato è infatti stato: “Penso che ci sarà davvero una stagione 2”. Secondo un portavoce di Netflix, una seconda stagione è “in discussione ma non ancora confermata”.

“Ho fatto un po’ il quadro per la prossima stagione”, ha spiegato Hwang sempre a Vulture. “Ma devo anche ammettere che sento sempre più pressione per una seconda stagione poiché la serie ha ricevuto molto più affetto e attenzione di quanto mi sarei aspettato. Ho anche un film che ho intenzione di girare dopo Squid Game e non ho ancora deciso quale fare per primo”.

Nessuno può biasimare Hwang per aver sentito un’enorme pressione. Squid Game è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per vedere gli episodi, superando Bridgerton come il lancio di serie di maggior successo dello streamer fino ad oggi.

Lo show è ora considerato come l’inizio di un nuovo capitolo nell’ascesa della narrativa internazionale con il suo successo globale che sta già aprendo le porte a più produzioni in lingua straniera, sebbene alcuni creatori sudcoreani abbiano espresso preoccupazioni sul fatto che la serie crei un’aspettativa per le storie coreane che giocano sul fattore shock per attirare un pubblico più ampio.

Parlando con Variety alla fine di settembre dopo la premiere dello show, e prima che diventasse famoso, Hwang ha detto che avrebbe preso in considerazione di assumere un numero maggiore di sceneggiatori e registi se avesse dovuto realizzare una seconda stagione.

“Non ho piani ben sviluppati per Squid Game 2”, ha detto all’epoca. “È abbastanza stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, di certo non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una vera stanza degli scrittori e vorrei più registi esperti”.

Continua a leggere su optimagazine.com.