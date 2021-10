Squid Game batte Bridgerton e stabilisce un record su Netflix.

La serie coreana segue centinaia di persone che vengono convinte a partecipare ad alcuni giochi per bambini al fine di guadagnare un’enorme somma di denaro che potrebbe cambiare le loro vite. Unico problema: i giochi in cui competono hanno dei risvolti mortali.

Secondo quanto riportato, Squid Game è ora la serie più vista al debutto su Netflix, avendo raggiunto 111 milioni di account in meno di un mese dal suo lancio. (Netflix conta due minuti di un qualsiasi programma come “visualizzato”.)

In quanto tale, Squid Game supera la storia d’amore epocale di Bridgerton, che nelle sue prime quattro settimane è stata guardata da 82 milioni di account. Netflix ha annunciato la notizia con un montaggio video dello show che ringrazia “di cuore” agli spettatori per averlo reso “il nostro più grande lancio di serie di sempre!”

Squid Game è diventata la prima serie originale coreana in cima alla Top 10 di Netflix, ed era anche sulla buona strada per essere la più grande serie non inglese della compagnia di streaming di tutti i tempi (superando la spagnola La Casa di Carta). Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha dichiarato alla fine di settembre che c’era “un’ottima possibilità che sarà il nostro più grande spettacolo di sempre”.

La classifica quindi cambia: Bridgerton passa al secondo posso, Lupin a sua volta scivola al terzo (con 76 milioni di account), seguito da The Witcher Stagione 1 (76 milioni) e Sex/Life Stagione 1 (67 milioni), mentre Stranger Things Stagione 3 (67 milioni) esce dalla Top 5.

Hwang Dong-hyuk (The Fortress) ha scritto e diretto tutti e nove gli episodi di Squid Game. Nel cast, Sung Jung-jae (diventato uno degli attori più richiesti in patria), Park Hae-soo, Yeong-su Oh, Wi Ha-Joon, la modella Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi e Joo-ryeong Kim.

Una seconda stagione non è stata ancora confermata, ma visto il successo, non tarderà ad arrivare l’annuncio di Netflix.