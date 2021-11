Squid Game 2 su Netflix è in arrivo. Il creatore Hwang Dong-hyuk ha confermato di essere al lavoro su un nuovo ciclo di episodi, svelando i suoi piani all’Associated Press durante un evento speciale dedicato alla serie sudcoreana dei record, diventato un fenomeno globale per Netflix negli ultimi due mesi.

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci lasci altra scelta!” ha affermato Hwang sul red carpet. “Una seconda stagione è nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione”.

Tuttavia, Hwang ha mitigato le aspettative dicendo che è troppo presto per fornire dettagli concreti sul seguito del grande successo e Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale. Hwang ha detto, tuttavia, che l’attore principale Lee Jung-jae tornerà nei panni del protagonista, Seong Gi-hun, unico sopravvissuto e quindi vincitore degli Squid Game. “Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Quindi vi prometto questo: Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo”, ha detto Hwang.

Dopo essere stato presentato in anteprima su Netflix a settembre, Squid Game ha rapidamente raccolto milioni di fan in tutto il mondo, mantenendo il primo posto nella lista dei 10 programmi più popolari di Netflix per settimane (e battendo Bridgerton come serie più vista di sempre). A partire dalla scorsa settimana, lo show surdcoreano ha già accumulato oltre 3 miliardi di minuti guardati, secondo i dati Nielsen.

Parlando con Variety alla fine di settembre dopo la premiere dello show, e prima che diventasse famoso, Hwang ha detto che avrebbe preso in considerazione di assumere un numero maggiore di sceneggiatori e registi se avesse dovuto realizzare una seconda stagione.

“Non ho piani ben sviluppati per Squid Game 2”, ha detto all’epoca. “È abbastanza stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, di certo non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una vera stanza degli scrittori e vorrei più registi esperti”.