Ci sono alcune segnalazioni relative a problemi Vodafone che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 5 dicembre, in riferimento a coloro che faticano ad accedere alla rete soprattutto con la rete domestica. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che ci sono alcune differenze sostanziali rispetto a quanto vi abbiamo riportato con il nostro ultimo articolo a tema. A quanto pare, infatti, questa domenica qualunque considerazione su down e malfunzionamenti deve essere per forza di cose contestualizzata ad una specifica area geografica.

Cosa sappiamo sui problemi Vodafone nelle Marche di oggi 5 dicembre

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento sui problemi Vodafone del 5 dicembre? Bisogna premettere che il malfunzionamento della rete pare essere circoscritto alle Marche. Le segnalazioni estrapolate da Down Detector, effettivamente, vanno in questa direzione, considerando il fatto che soprattutto nell’area di Ancona pare ci siano i disservizi più frequenti. Qualche lamentela anche da Ascoli Piceno e dalle zone circostanti, a testimonianza del fatto che siamo al cospetto di disservizio circoscritto. Almeno in termini di estensione territoriale.

La situazione sui problemi Vodafone del 5 dicembre sarà più chiara nei prossimi minuti, ma viste le considerazioni fatte fino a questo momento, vi dico subito che non ci siano i presupposti per parlare di “down”. Seppur le segnalazioni siano costanti, infatti, è altrettanto giusto tenere a mente a che la geolocalizzazione che colpisce alcune province nelle Marche rende al momento immune il resto dell’Italia. Inutile dire che la situazione sia in continua evoluzione e dovrà essere monitorata con grande attenzione in giornata.

A voi come stanno andando le cose? Avete fatto i conti con problemi Vodafone? Qualora la risposta sia affermativa, sentitevi liberi di commentare qui di seguito, indicando magari l’area in cui vi trovate in questo momento.