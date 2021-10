Mattinata complicata per tutti coloro che stanno riscontrando problemi Vodafone, alla luce di anomalie che stanno investendo i server della compagnia telefonica. Una questione tutta da scoprire, quella venuta a galla oggi 14 ottobre, che ci fa tornare con la mente ad altri malfunzionamenti del passato presi in esame sulle nostre pagine. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, in attesa di capire come evolveranno le cose nei prossimi minuti per il pubblico italiano che sta cercando di accedere al servizio.

Riscontri sui problemi Vodafone di oggi 14 ottobre

Quali sono i primi feedback che abbiamo ottenuto negli ultimi minuti a proposito dei problemi che stanno investendo i server dell’operatore? Non abbiamo ancora sentenze oggi 14 ottobre, ma tramite Down Detector possiamo notare che poco dopo le 13 ci sia stata una prima impennata di segnalazioni da parte degli utenti. Non un vero e proprio down, ma una situazione che dovrà essere monitorata con grande attenzione in giornata dai tecnici, in attesa di saperne di più sui problemi Vodafone.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, la mappa delle segnalazioni dei problemi Vodafone non ci indica una regione o una provincia specifica in cui si sta verificando il disservizio, motivo per il quale la situazione in questi minuti appare di difficile lettura. Come sempre avviene in questi casi, resteremo sintonizzati sui vari canali social della compagnia telefonica, in modo da condividere con voi maggiori informazioni nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare l’articolo, qualora abbiate riscontrato anomalie con l’operatore in questione.

Aggiornamento ore 13:15. Numeri abbastanza sotto controllo, ma allo stesso tempo non bassi. Di sicuro i problemi Vodafone di quest’oggi dovranno essere esaminati attentamente dall’assistenza tecnica, sperando possano essere archiviati nel più breve tempo possibile.