Occhio alle emoji WhatsApp. L’app continua ad essere quella di messaggistica più utilizzata al mondo e cerca costantemente di migliorarsi con nuove funzionalità interessanti volte a migliorare l’esperienza utente. Questa volta però il team di sviluppatori di WhatsApp farà felici soprattutto gli amanti delle emoji. Le classiche faccine o simboli di ogni genere che vengono utilizzate durante le varie chat per rafforzare un concetto o semplicemente per esprimere un pensiero o un’emozione senza dover per forza digitare qualche parola.

Le ultime novità sull’aggiornamento per le emoji WhatsApp

Non solo problemi ed anomalie, dunque, dopo quello che ho riportato di recente. La novità di queste ultime ore studiata dal team di WhatsApp riguarda nel dettaglio la possibilità di creare diverse combinazioni della tonalità della pelle per le faccine di coppia. In realtà è da fine ottobre che questa funzione era stata scoperta all’interno di WhatsApp, seppur doveva essere ancora sviluppata.

Da qualche ora è stata resa disponibile per una cerchia ristretta di beta tester che così potranno divertirsi a creare diverse combinazioni di coppia nel mondo emoji WhatsApp. Più nel dettaglio, attraverso questa nuova funzione, quando si opta per una emoji di coppia, i vari utenti avranno modo di poter scegliere tra diverse combinazioni per quanto riguarda la tonalità della pelle dei suoi personaggi. Solo per coloro che sono iscritti al programma beta si potrà testare questa nuova funzionalità, è necessario ritrovarsi con l’aggiornamento alla versione 21.24.11 beta, seppur solo pochi fortunati potranno testarla.

Nelle seguenti settimane con molta probabilità questa nuova funzione relativa alle emoji WhatsApp sarà disponibile per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio beta. Ciò chiaramente richiederà ancor più di tempo per poterla utilizzare nella versione stabile dell’app di messaggistica. Nel giro di poco più di un mese probabilmente tutti potranno sfruttare questa novità del mondo emoji di WhatsApp.

Intanto nelle ultime ore è stata rilasciata la versione 2.21.25.1 Beta e, stando a quanto riportato da WABetaInfo, tra le novità incluse vi dovrebbe essere l’attesa soluzione per il bug che causa l’arresto anomalo sui dispositivi con Android 12. Con l’ultima versione infatti l’app di WhatsApp tendeva a chiudersi senza motivo sui dispositivi aventi Android 12.