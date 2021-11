Arrivano segnalazioni non isolate da parte di utenti, secondo cui ci sarebbero problemi WhatsApp di natura differente in seguito al rilascio delle ultime beta dell’app. Una situazione che dobbiamo per forza di cose più da vicino, in attesa di un intervento da parte degli sviluppatori che metta la parola fine a questa situazione. Dunque, andando al di là delle recenti novità inerenti gli sticker, come abbiamo avuto modo di osservare attraverso il nostro ultimo articolo, proviamo ad affrontare meglio la situazione.

Cosa sappiamo sui problemi WhatsApp emersi con le ultime beta

Le versioni beta incriminate, con le quali potreste andare incontro a problemi WhatsApp nei prossimi giorni, sono la 2.21.24.11 per Android e quella 2.21.240.14 per iOS. Come accennato in precedenza, le anomalie sono differenti a seconda del sistema operativo di riferimento. Nel primo caso, infatti, potreste imbattervi in generici blocchi dell’applicazione, segnalati in diversi contesti di utilizzo. Quanto al mondo iPhone, sono possibili dei malfunzionamenti quando si aggiorna lo stato, oppure nel momento in cui inviate un messaggio all’interno di un gruppo.

Come affrontare questi problemi WhatsApp quando l’app non funziona? In primo luogo, potete tornare alla beta precedente, puntando su TestFlight. A tal proposito, dovrete selezionare WhatsApp Messenger, quindi “Build precedenti” ed “Installa una build beta precedente”. Agli utenti Android, invece, si consiglia di cancellare l’app, per poi procedere con il debug USB sul telefono da Impostazioni telefono, accedendo poi ad “Opzioni sviluppatore”. A questo punto collegate tramite USB lo smartphone al PC.

Successivamente, scaricate gli strumenti adb ed estraete il file zip in qualsiasi cartella sul vostro PC. Al suo interno, dovrete incollare l’APK della versione precedente scaricata da APKMirror. Rinominate l’APK scaricato in app.apk, quindi nella suddetta cartella selezionate con il pulsante destro del mouse e selezionate “Apri in Windows Terminal”. Digitate “dispositivi adb” per verificare se il vostro dispositivo siaconnesso, quindi digita questi comandi per eseguire il downgrade di WhatsApp: adb push app.apk /data/local/tmp/app.apk e adb shell pm install -r -d /data/local/tmp/app.apk. Così facendo, avete risolto i problemi WhatsApp?