Si parla tanto delle segnalazioni secondo cui Spotify Wrapped 2021 non funziona. Il servizio della nota piattaforma è stato lanciato in queste ore e ne abbiamo immediatamente parlato con un primo articolo a tema, ma la situazione dovrà essere monitorata nei prossimi giorni. Come sempre avviene in questi casi, infatti, quando arriva una novità bisogna fare i conti con qualche potenziale anomalia, stando almeno a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 2 dicembre qui in Italia.

Spotify Wrapped 2021 non funziona ad alcuni utenti

Dunque, Spotify Wrapped 2021 non funziona a parte dell’utenza che ha deciso di testare immediatamente il servizio. Al momento non sappiamo altro, anche perché le segnalazioni non sono ancora così diffuse. Dunque, non è il caso di parlare di un down totale. Possibile che il nuovo servizio crei delle criticità con alcuni sistemi operativi o con specifici produttori di smartphone, ma come vi accennavo siamo solo nel campo delle ipotesi. Possibile un primo aggiornamento a stretto giro in grado di risolvere ogni anomalia.

In cosa consiste il bug in questione? Leggendo in giro sul web le lamentele degli utenti, pare che Spotify Wrapped 2021 non funziona. Il problema deriva dal fatto che l’app non mostri il nostro “best of“, funzione con la quale gli utenti potranno comprendere quali contenuti siano stati ascoltati con maggiore frequenza durante l’anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Dunque, dovremo tenere gli occhi aperti per capire in quale direzione stiamo andando con questo nuovo servizio.

Anche a voi Spotify Wrapped 2021 non funziona? Fateci sapere con un commento a fine articolo, indicando eventualmente anche l’anomalia riscontrata. Così facendo, riusciremo a capire qualcosa di più sul malfunzionamento che a quanto pare non riscontriamo solo in Italia. Si attendono ovviamente riscontri ufficiali da parte dello staff.