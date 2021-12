Quali sono le canzoni e i cantanti più ascoltati su Spotify nel 2021? Sono disponibili i dati degli ascolti in streaming di brani ed artisti che hanno scritto il nostro 2021 in musica.

Ai vertici della classifica italiana c’è il trapper Sfera Ebbasta: è lui l’artista più ascoltato in assoluto in Italia su Spotify, suo il primo posto per numero di ascolti in streaming totalizzati. Non si può dire lo stesso però per i singoli brani. Qui il primo posto è di un ex Amici di Maria De Filippi: Sangiovanni.

Spotify svela anche quest’anno Wrapped, comunicato artisti e brani più apprezzati nel corso degli ultimi 12 mesi, 11 anzi.

Spotify Wrapped – I dati del 2021

Spotify Wrapped svela le sue classifiche complete. L’artista più ascoltato a livello globale è per il secondo anno consecutivo il rapper portoricano Bad Bunny. La canzone più ascoltata a libello globale è drivers license di Olivia Rodrigo.

Per quanto riguarda il mercato italiano, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia per numero di stream; la canzone più ascoltata invece è Malibu di Sangiovanni.

Per quanto riguarda i podcast, The Joe Rogan Experience è il podcast più popolare a livello mondiale e Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia è il più ascoltato in Italia.

Spotify Wrapped per gli utenti

Spotify Wrapped consente agli utenti di Spotify di conoscere canzoni e cantanti che ognuno di loro ha ascoltato maggiormente nel corso del 2021. Da oggi è disponibile l’esperienza in-app per scoprire e condividere il proprio 2021 su Spotify, ricca di nuove funzionalità.

Spotify Wrapped svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno definito il 2021 e che i 381 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo hanno ascoltato di più durante l’anno.