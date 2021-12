Proseguono le riprese di Don Matteo 13 a Spoleto, in fermento dopo l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Raoul Bova.

Maria Chiara Giannetta, in onda in queste settimane in tv con la nuova fiction Blanca, ha anticipato un inizio “bomba” per la tredicesima stagione. Ecco le sue parolee a TV Sorrisi e Canzoni:

Dico solo che inizierà subito a bomba e sarà al centro di una vicenda particolare.

Sappiamo che l’uscita di scena di Don Matteo girerà intorno a una misteriosa sparizione: la capitana Olivieri si troverà a indagare subito su questo caso? Oppure c’è altro?

Nella stessa intervista, la Giannetta ha anche raccontato dell’addio a Terence Hill: “Non ero a Spoleto in quei giorni, ma è stato emozionante, mi hanno mandato dei video e ci siamo sentiti. Terence rimarrà sempre con noi”. E riguardo l’ingresso di Bova: “Raoul è stato subito accolto nella nostra “grande famiglia”. Dopo le riprese andiamo a cena, al cinema o a bere un aperitivo. Stiamo sempre tutti insieme”.

In ogni caso l’uscita di scena di Terence Hill non dovrebbe essere definitiva, quindi c’è speranza di rivederlo in futuro, magari non come personaggio principale.

Per Raoul Bova raccogliere l’eredità lasciata da Terence Hill in Don Matteo 13 è un grande peso e non è per nulla semplice. Dopo aver salutato lo storico protagonista, il quale ha deciso di appendere i panni del buon parroco di Spoleto dopo ventuno anni, il suo erede è già sul set per girare le nuove puntate.

Per quanto riguarda la sua messa in onda, Don Matteo 13 salterà il consueto appuntamento a inizio anno, a gennaio, come accadeva in passato. La precedenza sarà data alla seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani.

Quando vedremo quindi Don Matteo 13? Stando alle parole di Maria Chiara Giannetta, sempre nella stessa intervista: “Sarò sul set fino a marzo.” Il lancio della nuova stagione sembra quindi rimandato in primavera 2022, se non più tardi.