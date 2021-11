Dopo il successo della scorsa settimana, va in onda stasera la seconda puntata di Blanca su Rai1. La fiction liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.

La seconda puntata di Blanca, in onda stasera 29 novembre su Rai1, vedrà l’ispettore Liguori coinvolto in caso che lo riguarda molto da vicino. Come gli spettatori hanno potuto scoprire, l’affascinante personaggio interpretato da Giuseppe Zeno sembra avere un occhio di riguardo verso la nuova stagista, però allo stesso tempo non riesce a lasciarsi andare con lei, ed ora sappiamo il motivo: Liguori ha moglie e famiglia. Un particolare che potrebbe causargli qualche problema sul lavoro: Blanca scoprirà la verità?

Si intitola Fantasmi la puntata di stasera, ed ecco la sinossi:

Il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di Blanca: Io stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori: Bianca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità.

Nel cast e personaggi di Blanca troviamo Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno è l’ispettore Michele Liguori; Pierpaolo Spollon è Nanni, giovane chef di specialità genovesi che instaura un’amicizia con Blanca; Enzo Paci è il Commissario Mauro Bacigalupo; Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità, spalla di Liguori e Bacigalupo; Antonio Zavatteri è il magistrato Alberto Repetto, zio di Blanca; Ugo Dighero è Leone Ferrando, padre di Blanca; Sandra Ceccarelli è l’avvocato Livia Timperi, madre dell’ispettore Liguori.

L’appuntamento con Blanca è per stasera alle 21:25 su Rai1.

