L’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13 anticipato da alcuni scatti sul set. Dopo l’addio di Terence Hill, festeggiato dalla troupe e dal cast, celebrando i suoi vent’anni nei panni del prete più famoso della tv, l’attore prende in mano le redini della fiction, consapevole di accogliere un’importante eredità televisiva.

Il ruolo di Raoul Bova in Don Matteo 13 è già noto: a lui spetterà la parte di Don Massimo, sacerdote alle prime armi, che arriverà a Spoleto subito dopo la dipartita del suo collega più anziano. Il protagonista interpretato da Terence uscirà di scena nella quarta puntata, e dalle prime anticipazioni si deduce che sarà un arrivederci velato di mistero. Spetterà quindi a Don Massimo, introdotto nella puntata successiva, indagare su questo enigma.

“Terence ci lascia, è vero, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo”, aveva dichiarato il produttore della fiction Lux Vide Luca Bernabei.

A proposito del suo ruolo, Raoul Bova aveva confidato ai microfoni di Rtl 102.5: “Sono sul set già da diversi giorni per respirare l’aria della lavorazione della serie. Il primo ciak della nuova stagione con me nei panni di Don Massimo sarà domani. Se posso fare un paragone sportivo è come la staffetta della 4×100. Mi sta per arrivare questo testimone a grande velocità e spero di prenderlo e arrivare a vincere come gli atleti della 4×100. Terence ha conquistato tanto per questa serie che è molto bella“.

Addio bicicletta: vedremo Don Massimo sfrecciare tra le strade di Spoleto a bordo di una moto. Un gran bel cambiamento a cui il pubblico dovrà abituarsi. Per sapere come andrà il debutto del nuovo protagonista, non resta che attendere gennaio 2022: appuntamento su Rai1 in prima serata.

Ecco i primi scatti di Raoul Bova in Don Matteo 13: in una foto si può notarlo con l’abito talare di scena.