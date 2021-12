Il teaser di Peaky Blinders 6 conferma il ritorno di un grande protagonista delle passate stagioni. L’attesa sesta e ultima stagione ha subito diversi ostacoli e slittamenti durante le riprese. Il primo ciak doveva essere battuto a marzo 2020, poi c’è stato il lockdown e la pandemia che ha costretto il mondo a fermarsi.

Il set ha riaperto, con molte difficoltà, sono l’anno successivo, per poi prendersi un’altra pausa. Il cast ha perso infatti una delle sue attrici, Helen McCrory, morta a seguito di un cancro l’aprile scorso. Uno shock per il team di Peaky Blinders, così come per i fan, che dovranno fare a meno – oppure no? – di zia Polly nell’ultima stagione. Non sappiamo infatti se l’attrice abbia girato le sue ultime scene prima di andarsene.

In ogni caso, il teaser di Peaky Blinders 6 annuncia un ritorno che farà piacere al pubblico. Dopo averlo anticipato nello scorse settimane, Tom Hardy tornerà a vestire i panni di Alfie Solomon, leader dell gang di ebrei di Camden Town. Il personaggio era stato ucciso da Tommy Shelby nel finale della quarta stagione, almeno così sembrava, prima di apprendere che in realtà era sopravvissuto. Nella sparatoria, Alfie ha perso l’occhio sinistro e nella brevissima clip, rilasciata da BBC One, lo vediamo faccia a faccia con l’alleato/nemico:

Alfie, penso di aver scritto il tuo atto conclusivo.

Il debutto della sesta e ultima stagione è previsto nei primi mesi del 2022, ma al momento non c’è una data precisa. Subito dopo, il creatore Steven Knight inizierà a scrivere il film di Peaky Blinders, che fungerà da ultimo capitolo alla storia della famiglia criminale Shelby.

Knight ha dichiarato che non ama molto far fuori i suoi personaggi, e, se succede, è per un motivo ben preciso: “Di solito, le morti sono forzate da un attore che non è disponibile. Non credo nella frase secondo cui devi uccidere almeno un membro del cast per alzare l’interesse del pubblico. Non è vero. La morte è abbastanza raro, anche tra i gangster. Quindi cerco di non renderlo troppo comune.”