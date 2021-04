Helen McCrory è morta, l’attrice inglese nota al pubblico per il ruolo di Polly Gray nella serie britannica Peaky Blinders, si è spenta all’età di 52 anni. A dire il triste annuncio è il marito, l’attore Damien Lewis con un post sui social.

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari”, ha scritto Lewis su Twitter. “È morta come era vissuta. Senza paura. Dio, noi la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Vai ora, piccola mia, vola. Grazie.”

Helen McCrory, nata da padre scozzese e madre gallese, era un’attrice versatile che si era formata nei teatri inglesi. Sul grande schermo ha interpretato Narcissa Malfoy, madre di Draco, nella saga cinematografica di Harry Potter. Era attiva soprattutto in televisione: dal 2013 ricopriva il ruolo della zia Polly in Peaky Blinders (serie attualmente in produzione con la sesta stagione). Tra i suoi lavori in tv, era apparsa anche nella seconda stagione di Penny Dreadful, in un episodio di Doctor Who e di recente nelle miniserie MotherFatherSon e Quiz.

Helen McCrory e Damian Lewis, protagonista di serie come Homeland e Billions, si erano sposati nel 2007. Dalla loro unione sono nati due figli: la figlia Manon, nata nel 2006, e il figlio Gulliver, nato nel 2007.

Sui social, i fan di Peaky Blinders e Harry Potter l’hanno ricordata con svariati messaggi di cordoglio. L’account dedicato alle avventure del maghetto di Hogwarts la ricorda come “un’attrice meravigliosa” e “un’amica davvero cara”.

We are deeply saddened to hear of the passing of our beloved Helen McCrory, who played Narcissa Malfoy with such depth and brilliance in the Harry Potter film series. She was a wonderful actor and a very dear friend; Harry Potter fans will miss her very much. pic.twitter.com/wXexuxFNyG