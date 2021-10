Il film di Peaky Blinders è ormai confermato e il creatore della serie originale, Steven Knight, ha dato qualche aggiornamento sull’inizio delle riprese.

In onda su BBC, lo show viene distribuito a livello mondiale su Netflix e segue le vicende della famiglia criminale Shelby mentre cerca di farsi un nome all’indomani della prima guerra mondiale. Composto da un cast stellare, tra cui Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, la compianta Helen McCrory nel ruolo della zia Polly e Paul Anderson interpreta il fratello maggiore Arthur, la serie ha anche visto tra i protagonisti Sam Neill, Tom Hardy, Adrien Brody e Anya Taylor-Joy.

Durante il London Film Festival, Steve Knight ha dichiarato che le riprese della sesta stagione sono terminate e al momento è in post-produzione. L’uscita è fissata nel corso del prossimo anno. La storia della famiglia Shelby si concluderà con un film di Peaky Blinders che andrà in produzione nel 2023:

Scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham. E questa sarà probabilmente la fine di Peaky Blinders per come lo conosciamo.

La sesta e ultima stagione doveva andare in onda quest’anno, ma le riprese sono state interrotte a causa della pandemia di COVD-19 e rimandate più volte. Al momento non è chiaro se Helen McCrory, venuta a mancare improvvisamente ad aprile, abbia girato o meno delle scene per l’ultima stagione. Il personaggio di Polly ha un ruolo centrale nell’universo di Peaky Blinders, e sarà sicuramente triste vedere l’atteso film senza di lei.

Durante il London Film Festival, Steven Knight ha anche lasciato intendere che il progetto cinematografico potrebbe non essere la fine della famiglia Shelby, e che in futuro potremo vedere altre serie legate ad essa. Se questi spin-off dovessero funzionare, lo sceneggiatore ha però dichiarato di non voler essere coinvolto personalmente.

Nell’attesa, le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono disponibili su Netflix.